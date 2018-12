Contrat d'Aliou Cissé : L'État et la Fédération s'accordent sur un avenant

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Décembre 2018 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

En lieu et place d'une prolongation du contrat d’Aliou Cissé jusqu’en 2021, la FSF pourrait se contenter d’un avenant jusqu’à la fin de la Can 2019. C’est la proposition faite par Matar Bâ, qui semble s’accorder avec les fédéraux, informe le quotidien Record.



Le journal renseigne que dans l'avenant, il est prévu pour le sélectionneur national, qui gagne en ce moment 9 millions, un salaire net compris en 15 et 17 millions de francs Cfa pour un bail qui court jusqu'en 2021.



L'actuel contrat d'Aliou Cissé expire le 5 mars prochain. La Fédération voulait que le coach des "Lions" soit renouvelé avant la Can. Le ministre avait dit niet, proposant (imposant finalement) que le renouvellement soit lié à une victoire des "Lions" au prochain rendez-vous continental.

Si l’ancien capitaine des "Lions" venait à accepter cette nouvelle offre, il resterait au poste jusqu’à la fin de la Can 2019. Et, au sortir de cette compétition, ils pourraient se retrouver pour évaluer et au besoin, parapher un nouveau contrat.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos