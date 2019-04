Contrat d'affermage: La Sde toujours en position défavorable

Comme il fallait s’y attendre, la Sde a introduit un recours gracieux à la suite de la publication de l'attribution provisoire déclarant Suez gagnante pour le contrat d'affermage. Le Comité technique, informe Libération, s'est penché sur le recours avant-hier et sa réponse n'est pas en faveur de la Sde.



Selon le journal, la Sde peut d'ores et déjà préparer un recours devant l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) pour espérer avoir gain de cause.

