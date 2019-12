Contrat d’affermage de Suez group : Les éclairages du Ministre Serigne Mbaye Thiam

Les députés se sont intéressés à l’attribution du contrat d’affermage à Suez Group dans le cadre de l’hydraulique urbaine. Ainsi, ils ont « souhaité recevoir de la part du ministre des éclairages sur ce dossier, au regard de l’immense médiatisation relative à l’attribution provisoire du contrat d’affermage », ce lundi, au cours de l’examen du budget 2020 du ministère de l’Eau et de l’Assainissement.



Mieux, les députés ont largement mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une stratégie de communication appropriée pour informer l’opinion sur la conclusion du nouveau contrat avec le groupe Suez. En sus, ils ont plaidé l’élargissement du Conseil d’administration aux travailleurs de la société fermière ainsi que l’augmentation de leurs parts dans le capital.



Face à ces interpellations, Serigne Mbaye Thiam est seulement revenu sur la transparence du processus de sélection. Ceci, avant d’annoncer que maintenant, le processus de sélection du nouvel opérateur est terminé. « Il importe de mener les diligences pour clôturer le contrat avec la Sde et installer le nouvel exploitant », a-t-il fait savoir.



Selon lui, il s’agit notamment de faire l’état des lieux, procéder aux inventaires contradictoires, recouvrer les créances, transférer les contrats et les données et créer avec Suez group la nouvelle société d’exploitation de droit sénégalais dans laquelle la part nationale sera portée à 55% au lieu de 43% dans la situation actuelle.



