Contrat d’affermage de l’eau : Le Dg de l’Armp rétablit la vérité sur les prix proposés par la SDE et Suez

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Novembre 2019 à 16:07 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de l’Autorité de régulation des marchés publics( Armp) a profité d’un atelier organisé hier à la Somone ( Mbour), conjointement par l’Armp et la Cour Suprême sur les partenariats publics-privés pour se prononcer sur le contrat d’affermage de l’eau en milieu urbain et périurbain auquel se mènent une bataille judiciaire depuis un an, la SDE et Suez. Saër Niang a réfuté les accusations de favoritisme portées contre l’Armp pour le choix de Suez.



«Ce que je veux faire comprendre aux gens c’est que l’Armp ne fait et ne fera jamais dans l’arbitraire. Nous ne rendons jamais une décision basée sur l’arbitraire. On peut contester et dire tout ce qu’on veut sur nos décisions, mais nous les rendons toujours public. Toutes les décisions sont publiées sur le site de l’Armp, le monde entier peut les voir », clarifie-t-il, avant d’ajouter que ce qui a été dit dans la presse n’est pas conforme à la réalité. « Il a été rapporté que le prix qui a été avancé par la Sde est moins élevé que le prix affiché par Suez. Mais dans le calcul du Ministère de l’Hydraulique tel que nous l’avons vu, le coût n’est pas le même. En réalité, le coût de Suez n’est pas plus élevé que celui de la Sde. On n’a souvent cru que le prix avancé par Suez, est celui que va payer le citoyen sénégalais, mais ce n’est pas le cas. Il s’agit du prix auquel l’exploitant va être énuméré. Donc, cela n’a rien à voir avec le prix que le client va payer, même s’il est vrai que le prix de l’exploitant a une incidence sur le prix que va payer le consommateur », explique-t-il.



Saër Niang invite les acteurs impliqués dans cette affaire à savoir raison garder, soulignant que le dossier est encore pendant devant la Cour suprême. D’ailleurs, la chambre administrative de cette Cour a débouté la Sde dans son arrêt rendu hier. Voir ci-dessous.























Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos