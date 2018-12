Contrat d’affermage de l’eau: la Présidentielle de 2019 ‘’bloque’’ le dossier

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Décembre 2018 à 10:02

Le contrat d’affermage de la Sénégalaise des eaux (Sde) arrivant à terme dans 5 jours. Et, l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) qui avait pris la décision de suspendre la procédure d’attribution de ce marché au groupe Suez, tarde à trancher le litige au fond.



Selon le quotidien L’Enquête, dans cette affaire du contrat d’affermage, l’organe de régulation met la pédale douce.



Et d’après ses sources, l’Etat serait bien derrière ce ralentissement de la procédure en raison de la Présidentielle de 2019.

