Contrats pétroliers et gaziers : Déthié Fall dépose une demande de mise en place d'une commission parlementaire

Une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur les contrats pétroliers et gaziers signés entre 2012 et 2017 par le régime de Macky Sall. C'est le souhait du député Déthié Fall, qui a transmis une demande au parlement ce mardi 27 mars.



Cela fait suite à la sortie, dimanche dernier, du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, sur la Rfm pour dire qu'il était disposé lui et son gouvernement, à faire toute la lumière sur la question desdits contrats;



"Le Premier ministre Boun Abdallah Dionne, dernièrement, a dit qu'il était disposé, lui et son gouvernement à apporter toute la lumière sur ces affaires-là, si toutefois une commission d'enquête parlementaire avait été mise sur pied. Et sur les mêmes ondes (Rfm), vous avez entendu le président Idrissa Seck m'instruire pour déposer, dans les plus brefs délais, une demande pour la mise en place d'une commission d'enquête sur la question du gaz et du pétrole", a déclaré le vice-président du parti Rewmi sur les ondes de la Rfm avant d'ajouter :

"C'est clairement établi dans notre constitution et dans les dispositions de l'article 25-1, que les ressources naturelles appartiennent au peuple et sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. Et que l'exploitation de ces ressources naturelles doivent se faire dans la transparence, de façon à générer une croissance écologique, à promouvoir le bien-être des populations en général et à être écologiquement durable".



Déthié Fall de conclure : "par conséquent, nous pensons que c'est important que l'Etat du Sénégal revienne sur les conditions d'attribution de tous les contrats, sur les conditions de signature de ces contrats au regard des lois et règlements en vigueur. Et également de procéder ou de faire savoir à l'opinion si ces contrats-là ont respecté. Parce qu'il s'agit de mannes financières importantes qui doivent avoir de l'impact dans notre économie. Et nous avons aujourd'hui (mardi 27 mars 2018) introduit la demande pour que le gouvernement, le Président de la République puissent édifier les Sénégalais sur ces contrats".











Source Pressafrik