SÉNÉGAL - Financement de l’économie : Le ministère de l’environnement souligne la nécessité de rendre les flux financiers beaucoup plus verts

Fodé Fall, en l’occurrence, a confié que la mise en place d’une taxonomie verte s’inscrit dans cette logique et vise à apporter des solutions financières aux enjeux de développement durables insuffisamment pris en compte par le financement classique.



S’exprimant lundi lors de la réunion du comité de pilotage sur la taxonomie verte au Sénégal, M. Fall a soutenu qu’il s’avère nécessaire d’instaurer un climat de confiance avec les investisseurs et de favoriser une meilleure transparence en matière d’activité verte.



Pour les investisseurs, il a expliqué que la taxonomie aidera à s’assurer que leurs investissements ont un impact environnemental significatif, en particulier, pour les investissements basés sur la dette.



Pour les porteurs de projets et les entreprises, la taxonomie, permettra selon lui, de savoir si leurs activités entrent en conformité avec les objectifs et engagements de l’Etat du Sénégal, particulièrement dans la réalisation des objectifs de la Contribution déterminée au niveau national (Cdn).



« Notre pays se positionne, aujourd’hui comme pionnier de la finance durable en Afrique de l’Ouest, particulièrement dans sa zone francophone », s’est-il félicité.



Pour Fodé Fall, les initiatives fortes et salutaires de l’Etat du Sénégal concernent, entre autres, l’adhésion à la plateforme internationale sur la finance durable, la définition d’un cadre de référence pour les financements durables, la création d’un comité de pilotage sur les financements durables.



Et tout récemment, a-t-il souligné, notre adhésion au partenariat pour une transition énergétique juste (Jetp), marque notre détermination en vue de l’instauration d’une croissance économique forte, inclusive et respectueuse de l’environnement.



Le processus de développement d’une taxonomie verte, entamé au Sénégal il y a 10 mois, enregistre la contribution du cabinet allemand Climate and Company et le Consortium pour la recherche économique et sociale (Cres) composé de professeurs et chercheurs de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Le secrétaire général du ministère sénégalais en charge de l'environnement et de la transition écologique a souligné, lundi 6 mai 2024, qu'« il urge, compte tenu de la complexité croissante et la multiplicité des crises écologiques, d'œuvrer à mobiliser plus de ressources que le passé et de rendre les flux financiers beaucoup plus verts ».