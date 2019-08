Contrats pétroliers et gaziers: L’Etat va lancer un «appel à la concurrence» en Afrique du Sud Le salon international ‘’Africa Oil and Power’’, prévu en Afrique du Sud, au mois d'octobre prochain, sera une occasion pour l’Etat du Sénégal de lancer un «appel à concurrence» pour céder ses blocs pétroliers et gaziers libres.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 19:34 | | 0 commentaire(s)|

«En Afrique du Sud, durant la conférence, l’Etat du Sénégal, à travers le ministère du Pétrole et des Energies, va lancer officiellement l’appel à la concurrence sur les blocs libres et indiquer aux compagnies pétrolières les procédures d’accès aux cahiers de charges et de la soumission des offres», indique, en effet, un communiqué de presse du secrétariat permanent du Comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz et de la Société nationale des pétroles du Sénégal (Petrosen).

Le document souligne que cette méthode, pratiquée dans la majeure partie des pays producteurs, est bien connue des compagnies pétrolières. Une approche «beaucoup plus rentable», vu le nombre de grandes compagnies qui prennent part à ces sommets, et « moins coûteuse que si le pays devait organiser une rencontre par ses propres moyens».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos