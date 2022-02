Contre-effets des sanctions de la CEDEAO : Début des exportations du coton malien via les ports mauritaniens Des analystes et économistes avaient alerté sur les conséquences économiques qu’auraient les contre-effets des sanctions de la CEDEAO pour le Sénégal. Une de ces conséquences a déjà vu jour, avec le début des exportations du coton malien en passant par les ports mauritaniens, pays neutre dans la crise politique du Mali.

Une information partagée par « Ma Revue de Presse », révèle que les autorités maliennes ont commencé à exporter du coton à l'étranger via les ports mauritanien et guinéen, en substitution de ceux du Sénégal et de la Côte d'Ivoire.



Le premier convoi, composé de 57 camions, s’est ébranlé de la périphérie de Bamako, en direction de Nouakchott. La Mauritanie avait en effet donné l'autorisation pour l'exportation du coton malien via ses ports surplombant l'océan Atlantique. Une mesure qui avait coïncidé avec les sanctions imposées par la CEDEAO au Mali.



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook