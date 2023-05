Contre l’élimination des candidats: La coalition Yewwi Askan Wi annonce une marche le 26 mai prochain La coalition Yewwi Askan Wi, en conférence ce mercredi, a annoncé la tenue d’une marche nationale et internationale, prévue le 26 mai prochain. D’après ladite coalition, le Président Macky Sall doit savoir que l’opposition ne lui laissera prospérer son entreprise funeste d’éliminer des candidats.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2023 à 19:17 | | 0 commentaire(s)|

« La marche nationale et internationale sera maintenue parce que le Président Macky Sall n’a rien fait pour décrisper la situation. Elle se fera le 26 mai prochain. Nous attendons des millions de Sénégalais pour montrer à la face du monde que le président Macky Sall est vomi par les Sénégalais », a annoncé Déthié Fall.



« Le Président Macky Sall doit savoir que l’opposition ne lui laissera prospérer son entreprise funeste d’éliminer des candidats. Nous avons l’obligation d’unité et de soutien au président Ousmane Sonko et Khalifa Sall. L’opposition et le pouvoir ont toujours cohabité. Il ne doit pas amener une entrave à ces leaders porteurs de projet. Il doit laisser la candidature de Sonko et réhabiliter Khalifa Sall », a-t–il ajouté.



Il a également demandé l’internationalisation du combat. « La communauté internationale est interpellée. Nous avons échangé avec des partenaires internationaux. C’est le moment d’attirer l’attention au Président Macky Sall sur la trajectoire qu’il a prise », a conclu Déthié Fall.



