Contre l'homosexualité et la franc-maçonnerie : Les évêques, aussi, haussent le ton Les évêques du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, condamnent l'homosexualité et la franc-maçonnerie.

« Devant les déviations morales parfois soutenues dans les réseaux sociaux, les évêques réaffirment la position de l'Église universelle de lutter contre toute idéologie visant à considérer le corps humain comme un objet dont on peut disposer sans aucune référence aux valeurs spirituelles et morales », déclare l'Église dans un mémorandum repris par Enquête.

« C'est pourquoi, tout en se réservant le droit de porter un jugement sur les choix des individus au nom du respect de la dignité de la personne humaine, ils dénoncent toute initiative de légaliser l'avortement et l'homosexualité », poursuit le document, non sans souligner que la franc-maçonnerie est incompatible avec la foi catholique.



