Contre l’injustice: Abdoul Mbaye prend la défense de Mimi Touré Abdoul Mbaye, leader de l’alliance pour la citoyenneté et le travail ( ACT) s’oppose à la guillotine de son ancienne camarade de Parti Aminata Touré. Il dit défendre sa posture politique, fortement adossée à des principes.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Octobre 2022 à 15:26 | | 0 commentaire(s)|

Abdoul Mbaye prend la défense de Mimi Touré. « Je n’aime pas l’injustice, d’où qu’elle vienne. Je ne cesserai de la dénoncer. En outre, madame Aminata Touré fait fort en privant Bby d’une majorité acquise in extrémis avec le ralliement d’un opposant; leur chef s’est trop tôt glorifié dans la presse internationale de sa majorité, bien que truquée. C’est la leçon du berger à la bergère ou plutôt de la bergère au berger : elle doit être soutenue”, a expliqué Abdoul Mbaye dans un entretien accordé à L’Observateur.



“Dans cette posture, je défends des principes, et même de la démocratie de mon pays. Comment peut-on accepter que l’on menace de retirer un mandat à un député sous le prétexte qu’il ne vote pas toujours dans le sens souhaité Et, par son parti? Un député ne serait plus représentant du peuple ? Si telle est la logique sans intelligence à retenir, à quoi servirait-il de voter, de faire fonctionner l’Assemblée nationale?



Connaissant la répartition des voix, il suffirait à chaque fois de rappeler le rapport in tangible entre pouvoir et opposition. L’Assemblée nationale deviendrait donc inutile dans un pays se réclamant démocratique… .



Je suis à la fois atterré et dégoûté quand je lis ou entends de telles annonces. Cela dit, connaissant ce petit monde et leurs pratiques ataviques, j’attends de voir ce que deviendra leur discours lorsqu’ils seront parvenus à s’attirer le vote favorable d’un député membre de l’opposition...”



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook