Contre la cherté des tarifs: Moustapha Diakhaté appelle à un blocage de l’autoroute à péage

Mercredi 9 Décembre 2020

Les membres du collectif citoyen des usagers de l’autoroute à péage (Ccuap) ne sont pas les seuls à être outrés par les propos du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Moustapha Diakhaté n’a pas tardé à réagir sur sa page Facebook.



L’ancien responsable à l’Apr invite les usagers à un blocage de l’autoroute pour une durée de dix jours. Suffisant, dit-il, pour obtenir un nouveau contrat de concession et une baisse des tarifs.



« Pour en finir avec l’inique concession faite à Eiffage et la cherté du péage, les Sénégalais doivent s’inspirer des Bretons, en recourant à la formule estudiantine de « Ngente tuubbab » sur l’autoroute de l’avenir. Il s’agit de démonter les portiques comme l’avaient fait les Bretons contre l’écotaxe de Nicolas Sarkozy », soutient-il.



« Il faut rejeter la proposition du Ministre Mansour Faye, consistant à aller prendre la nationale. Nous devons exiger la renégociation de la concession liant l’Etat sénégalais à Eiffage et obtenir une baisse drastique et immédiate du péage », a-t-il fait savoir.



