Contre la hausse du prix de l’électricité : Nio Lank investit Guédiawaye demain Le collectif Nio Lank sera à nouveau dans la rue, demain vendredi, pour manifester contre la hausse du prix de l’électricité et exiger la libération de Guy Marius Sagna.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2019 à 12:45 | | 0 commentaire(s)|

Après leur sit-in réprimé vendredi dernier, le collectif sera dans a banlieue de Guédiawaye cette fois-ci. Dans le même temps, d’autres rassemblements auront lieu à Louga et à Thiès au nom du collectif et pour les mêmes motifs. Les membres de Nio Lank qui étaient en conférence de presse ce jeudi matin, ont annoncé une autre action de grande envergure, le 10 janvier prochain.

