Contre la hausse du prix de l’électricité: le collectif "Noo Lank" rencontre Ousmane Sonko, aujourd’hui

Lundi 30 Décembre 2019

Noo Lank poursuit sa quête de soutiens auprès des personnalités et leaders d’opinion, dans sa croisade contre la hausse du prix de l’électricité.



Après le CRD d’ Abdoul Mbaye et Cie, l’ancien magistrat Ibrahima Hamidou Déme et Khalifa Sall, le collectif démarche Ousmane Sonko. La rencontre avec le leader du Pastef est prévue aujourd’hui à 11h, à son siège sur la VDN.



