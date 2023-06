Contre la mauvaise image de Saly : Des jeunes s’attaquent à des prostituées, la Police s’interpose

Une vive bagarre a éclaté entre des jeunes de Saly et des prostituées qui ont choisi la station balnéaire pour gagner leur vie. A leur manière. Au-delà de l’image de ce paradis touristique, qui se permet certains écarts, il y a des populations qui veulent y vivre aussi. Alors, des jeunes de Saly ont décidé de «nettoyer» leur localité de la prostitution en ciblant des zones bien connues. Et des jambes bien reconnues.



Mais pour éviter un drame, la Police a dû intervenir à coups de gaz lacrymogènes. Cet incident a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin et a coïncidé avec l’opération de sécurisation menée par le commissariat de Saly.



«Nous faisons quotidiennement des opérations de sécurisation. Cela n’a rien à voir avec cette bagarre car mes éléments étaient déjà sur le terrain», précise Madame le Commissaire Ka. «En tout, nous avons interpellé 44 individus pour vérification d’identité. Et parmi ces personnes, il n’y a pas de prostituées», ajoute-t-elle.



«Nous combattons la prostitution qui a écorné l’image de Saly»





A Saly, les populations vivent mal cette cohabitation avec les prostituées. Les notables redoutent que leurs filles soient exposées et influencées. Que les jeunes garçons aussi s’y adonnent.



«Nous saluons ces opérations de sécurisation de Saly. Mais je pense qu’il y a des choses à revoir. Même si ces jeunes ne doivent pas se faire justice eux-mêmes. Il y a une véritable anarchie», déplore Modou Ndiaye, un habitant de Saly.



«Nous voulons vraiment que l’on remette de l’ordre à Saly. La prostitution y a pris des proportions inquiétantes. C’est cela que nous voulons combattre. L’image de Saly est écornée par cette pratique», insiste ce jeune très remonté. En tout cas, la commissaire Ka et ses éléments sont déterminés à sécuriser Saly et ses environs par des opérations au quotidien

Bes Bi