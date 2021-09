Contre la nomination du Général Ali Zayed M. Al-Khair au sein de la MINUSCA : des réfugiés mauritaniens au Sénégal en conférence de presse ce lundi Les réfugiés mauritaniens au Sénégal et au Mali organisent un point de presse au siège de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme ( RADDHO) ce lundi 20 septembre à 10 heures .

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Septembre 2021

Ce point de presse, selon leur communiqué, vise à dénoncer publiquement la nomination du Général de Division Ali Zayed Moubarak Al-Khair de l’armée mauritanienne au poste de Commandant de l’Etat-major conjoint au sein de la MINUSCA en RCA.



Pour rappel, dans les années 1990, le Général Zaed servait au grade de Lieutenant en charge des renseignements à F’derik dans le nord-est de la Mauritanie. Durant cette période, des centaines d’éléments de l’armée mauritanienne, Afro-Mauritaniens originaires de la vallée du Fleuve Sénégal, furent arrêtés pour tentative de renversement des institutions de l’Etat.



Une répression particulièrement meurtrière s’en est suivie. Durant ces années-là, plusieurs centaines d’éléments Afro-Mauritaniens de l’Armée ont été victimes de tortures, traitements inhumains et dégradants et d’exécutions extrajudiciaires.



Les survivants de ces violations graves des droits humains et des ONG internationales des droits de l’homme ont établi une liste des auteurs de ce que celles-ci avaient, à l’époque, qualifié de crimes contre l’humanité et d’épuration ethnique. Le nom du Général Zayed figure sur cette liste.



Le point de presse se tient donc ce lundi 20 septembre à 10 heures GMT au siège de la RADDHO - Sicap Dieupeul 2 - villa 2500



