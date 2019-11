Contre la prolifération des formations politiques : la LD prône la mise en place d’un grand parti de rassemblement La Ligue démocratique, par la voix de son Secrétaire général, Nicolas Ndiaye, appelle à la mise en place d’un grand parti de rassemblement pour freiner la prolifération des formations politiques.

« Trois cent vingt cinq (325) partis politiques au Sénégal, c’est trop. Nous appelons à la mise en place d’un grand parti de rassemblement qui fédérera une grande partie des sensibilités politiques », a, en effet, déclaré Nicolas Ndiaye, samedi, dans des propos relayés par la RFM.

Et de poursuivre, « nous n’excluons personne, encore moins la LD Debout. Si nous sommes ouverts à tous les partis, à plus forte raison des gens avec qui on a cheminé depuis plus de 30 ans ».



