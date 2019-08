Contre le blanchiment d’argent : Birahim Seck suspicieux, clame la fouille des Fondations des premières Dames

Birahim Seck attire l’attention des autorités sur la nécessité de contrôler les financements des Premières Dames et de toutes les Organisations à but non lucratif.



Après le Coordonnateur du Forum civil, les Fondations des premières Dames des Chefs d’Etat restent des sources potentielles de blanchiments de capitaux et de financements du terrorisme.



« Fondations des premières dames: sources potentielles de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », a-t-il notamment écrit sur Twitter, hier. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, écrit l’As, il demande aux autorités d’exercer le contrôle de leurs fonds par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) et le Procureur de la République.