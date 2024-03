Contre le «mépris» du Conseil et la convocation du corps électoral: Le Pds et ses alliés annoncent un recours devant la Cour suprême lundi

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2024 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

Karim Wade et ses alliés ne baissent pas les armes dans cette guerre pour leur participation à l’élection présidentielle. Après la confirmation de la poursuite du processus électoral avec les 19 candidats et la fixation de la date du 24 mars 2024 pour le premier tour, les leaders du Front démocratique pour une élection inclusive (Fdpei) parient que «la cause est loin d’être entendue».



Après avoir dénoncé cette «attitude de mépris» des 7 Sages à leur égard, ils annoncent qu’ils attaqueront «dès lundi le décret de convocation du collège électoral et tout autre décret concernant cette élection du 24 mars pour excès de pouvoir devant la Cour suprême avec demande de sursis à exécution».



Dans leur communiqué, le Pds et Cie engagent leurs militants à «se tenir prêts pour répondre à tout mot d’ordre de nature à montrer à la face du monde que ce ne sont pas des plaisantins qui ont été éliminés mais des acteurs politiques qui portent l’espoir de millions de Sénégalais qu’on veut rejeter comme des malpropres au nom de la paix et de la stabilité».



Bes Bi

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook