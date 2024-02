Contre le report de la Présidentielle: Aar Sunu Élection décrète une « journée ville morte », ce mardi La Synergie des syndicats et travailleurs du Sénégal et l’association des commerçants et industriels du Sénégal ont décrété ce lundi, une journée sans travail dans tous secteurs d’activité pour dit non au dialogue et au report de la présidentielle. Elle appelle les Sénégalais à observer une journée « Ville morte », ce mardi.

La plateforme Aar Sunu Élection, catégoriquement le report de la Présidentielle, a fait face à la presse nationale et internationale. Les membres de la « Synergie des syndicats et travailleurs du Sénégal et l’Association des commerçants et industriels du Sénégal » appellent les Sénégalais à observer une journée « Ville morte ».



Ainsi, le coordonnateur national de la plateforme Aar sunu Élection, Omar Cissé invite les Forces vives de la Nation à respecter ce mot d’ordre afin de montrer leur désaccord contre ce qu’il appelle « forfaiture ». À retenir, certains acteurs politiques se sont donnés rendez-vous au Cicad pour participer au dialogue initié par le président Macky Sall.



