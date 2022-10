Contre une 3e candidature de Macky Sall: Deux membres de Y’en a marre arrêtés Le célèbre mouvement Y’en a marre avait lancé, dernièrement, une campagne intitulée « Buko Sax Jeem » pour lutter contre une troisième candidature du Président Macky Sall. D’après Aliou Sané, deux membres dudit Mouvement viennt d’être interpelés. Il s’agit d’Abdou Khafor Kandji et Pape Latir Ndoye. « Les arrestations de citoyens engagés contre une troisième candidature de Macky SALL ont démarré ce jour », a alerté le coordonnateur du mouvement Y’en a marre, Aliou Sané.

« MACKY SALL MOBILISE LA POLICE CONTRE LA CAMPAGNE « BUKO SAX JEEM » – CONTRE SA 3ÈME CANDIDATURE



Les arrestations de citoyens engagés contre une troisième candidature de Macky SALL ont démarré ce jour. Deux camarades du mouvement Y’en a marre viennent d’être embarqués par la police pour une destination inconnue. Il s’agit de Abdou Khafor Kandji et Pape Latir NDOYE.



Leur arrestation est intervenue quand ils sont venus s’adresser aux éléments de police venus arracher la bâche « BUKO SAX JEEM » déployée sur une passerelle sur la VDN.



