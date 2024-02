[Contribution] « Revoir le processus électoral et les candidatures à la Présidentielle » (Par Pr. Ogo Seck) Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Février 2024 à 16:34 | | 0 commentaire(s)|

D’abord sur des raisons de l’annulation de la date du scrutin, il faut voir que le president Macky SALL semble très préoccupé par la paix sociale et la stabilité des institutions. Vu la vague de protestations de la decision du Conseil constitutionel, le non-respect de la loi électorale par certains candidats et les accusations portées […] D’abord sur des raisons de l’annulation de la date du scrutin, il faut voir que le president Macky SALL semble très préoccupé par la paix sociale et la stabilité des institutions.

Vu la vague de protestations de la decision du Conseil constitutionel, le non-respect de la loi électorale par certains candidats et les accusations portées contre certains membres du Conseil constitutionel à travers une commission d’enquete parlementaire; tous ceux ci constituent des facteurs de perturbation du calendrier électoral.

Voici les principales raisons qui ont poussé le président à annuler et non pas reporter le scrutin, puisque la date du prochain scrutin n’est pas connue. Cette annulation du scrutin montre, par ailleurs, sans parler de vélleité politique, la volonté simplement du président Macky SALL de “rabbattre les cartes” politiques à travers un nouveau dialogue national. En realité, le processus électoral doit être revu et les candidatures doivent aussi être revues surtout avec l’histoire des doubles nationalités ; aussi, le Conseil constitutionel devrait être plus regardant quant à la question de la double nationalité interdite par la constitution du Sénégal. Cette annulation du scrutin peut constituer une source d’instabilité politique parce que le Sénégal sera à compter du 2 avril 2024 dans une situation de transition démocratique. Il faudra cependant faire la différence entre la transition politique et démocratique; la transition politique, c’est quand on passe d’un pouvoir non démocratiquement élu à un autre pouvoir non élu; mais la transition démocratique, c’est quand on passe d’un pouvoir démocratiquement élu à un autre pouvoir également élu : c’est le cas du Sénégal.

En realite, le processus électoral doit etre revu de meme que les candidatures qui ne répondaient pas aux normes. Ogo SECK

Professeur Titulaire de Classe exceptionnelle

Departement Science politique UGB Saint Louis Sénégal

seckogo@gmail.com



Source : Source : https://lesoleil.sn/contribution-revoir-le-process...

Accueil Envoyer à un ami Partager