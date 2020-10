Contribution à la lutte contre la poliomyélite : Rotary a investi plus de 1 200 milliards de francs Cfa sur 25 ans

A travers son communiqué de presse le Comité POLIO PLUS Sénégal rappelle que depuis 1985, la lutte contre la poliomyélite a été le combat du Rotary International sous son programme End Polio. En 1988, souligne le document, le Rotary fut rejoint, dans son combat, par l’Oms, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies et l’Unicef pour créer l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio (Imep).



Le comité confie dans le même sillage qu’en 2007 le Rotary a été encouragé dans ses efforts par la Fondation Gates qui a apporté un soutien financier très important puis en 2017 l’Imep a été rejoint par plusieurs pays, tous aux côtés du Rotary, de l’Oms et de l’Unicef.



« Plusieurs milliards de dollars ont été injectés dans cette lutte et le résultat de l’éradication de la polio va à son tour générer des économies importantes dans les systèmes de santé nationaux, surtout pour les pays en voie de développement », informe la même source. Qui poursuit qu’à titre d’information, en 25 ans, la contribution personnelle des rotariens à l’éradication de la poliomyélite s’élève à plus de 2 milliards de dollars soit plus de 1 200 milliards de francs Cfa, outre les fonds qu’ils ont su mobiliser auprès des différents donateurs.



Enfin, le communiqué fait savoir qu’afin d’éclairer le public sur le rôle du Rotary dans l’éradication de la poliomyélite et les enjeux à venir, une conférence publique aura lieu le 24 octobre 2020 avec retransmission en direct sur Internet via Zoom avec le thème : « Etat d’éradication de la poliomyélite dans le monde ».

Bassirou MBAYE

une conférence publique aura lieu le 24 octobre 2020 avec retransmission en direct sur Internet via Zoom (Numéro de la Réunion : 893 8821 1477 Mot de passe : 070220).