Contribution à la lutte contre le Coronavirus: le Khalife général des Mourides rajoute 80 tonnes de riz et 20 tonnes de mil le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a rajouté 80 tonnes de riz et 20 tonnes de mil, en guise de contribution à la lutte contre le Coronavirus.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Avril 2020

L’information nous est parvenue ce matin : Serigne Mountakha Mbacké a encore marqué sa solidarité, en mettant à la disposition des populations ciblées, 80 tonnes de riz et 20 tonnes de mil en guise de soutien.



Pour une gestion sobre et transparente, ce sont les « Hizbou Tarkhiya », guidés par leur Dieuwrigne (leader) Atou Diagne, qui sont chargés de distribuer les vivres.



Pour rappel, tout au début des premiers cas, Serigne Mountakha Mbacké, le khalife général des Mourides, avait remis un chèque de 200 millions de francs Cfa à l’Etat du Sénégal.



Seul bémol, après une semaine où aucun cas n’avait été enregistré, Touba, qui, quelques jours l’apparition du Coronavirus, était l’épicentre de cette maladie au Sénégal, commence à renouer avec les cas de transmission communautaire. Ce qui ne rassure pas, avec la densité de cette deuxième ville la plus peuplée du Sénégal.









