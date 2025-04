Contribution à la transformation numérique du Sénégal : Le projet Goin’Digital lancé avec un don de 8,5 milliards de FCFA

Le projet Goin’Digital a été officiellement lancé ce vendredi, 11 avril 2025 au niveau du building administratif président Mamadou Dia. Le lancement a été effectué en marge de la première réunion du comité de pilotage dudit projet présidée, dans la même salle, par le ministre Alioune Sall, en charge de la communication, des télécommunications et du numérique.



Le projet est qualifié comme « une action multi-donateurs » cofinancée par l’Union européenne, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (Bmz) et le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères.



Goin’Digital, financé, selon le ministre Alioune Sall, grâce à un don de 8,5 milliards de francs Cfa soit 13,1 millions d’euros. Il sera mis en œuvre par la Giz et Expertise France, sous la tutelle du ministère sénégalais en charge de la communication, des télécommunications et du numérique.



L’accent sera mis sur trois axes d’intervention dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Il s’agit, d’abord, de la gouvernance pour laquelle la Giz interviendra pour l’amélioration des outils et mécanismes de pilotage axé sur la performance d’une transformation numérique durable.



Ensuite, l’autre axe d’intervention sera assuré par Expertise France et concernera l’innovation qui devra renforcer l’écosystème entrepreneurial afin de capitaliser les opportunités de son développement et de création d’emplois décents en ciblant, notamment, les femmes et les jeunes.



La Giz s’occupera du dernier axe d’intervention qui a trait à l’inclusion et fera de sorte que les institutions publiques sénégalaises, au niveau central et locale, disposent de meilleures capacités pour promouvoir l’usage d’offres numériques inclusives, en particulier pour les femmes en milieu rural.



Initialement d’un montant de 7,2 millions d’euros, le financement du projet a été porté à 13,1 millions d’euros grâce à un apport financier de l’Allemagne, selon l’ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal.



Le ministre Alioune Sall a adressé des remerciements aux partenaires technique et financier qui, pour leur part, ont tous réitéré leur engagement à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre des projets contenus dans la Vision 2050 du régime du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

