Contribution au fonds Force Covid-19: Les partenaires techniques et financiers ont mobilisé 873 milliards FCfa

« En effet, en réponse à l’appel du président de la République, les partenaires ont pu mobiliser 873 milliards de FCFA de contribution au Fonds Force Covid (soit plus de 87 %), dépassant très largement les attentes du Gouvernement qui étaient de 60% », révèle Mme Mingasson.



Elle a souligné que cet engagement s’est également réalisé sur le terrain avec la reprogrammation des activités et la réallocation des ressources des projets et programmes financés par les partenaires pour répondre à l’urgence, partout, sur tout le territoire, dans tous les secteurs.



Elle a indiqué que les partenaires se félicitent de toutes les mesures prises par le Gouvernement pour endiguer cette pandémie, avec notamment l’élaboration et la mise en œuvre du Programme de résilience économique et sociale (Pres), doté du fonds « Force Covid-19 » de 1 000 milliards de F CFA ; ainsi que l’adoption précoce de mesures à la hauteur des défis (état d’urgence sur l’ensemble du territoire, fermeture des frontières…).



Elle a ajouté que les Ptf sont aussi témoins de l’élan de solidarité des Sénégalais, qui ont démontré encore une fois, la générosité et l’engagement de toutes les forces vives de la nation (secteur privé, société civile, collectivités territoriales, partenaires au développement …).

