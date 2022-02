Contrôle de qualité des lampes: Aïssatou Sophie Gladima salue l’opérationnalité du laboratoire La ministre du Pétrole et des Energies, Aïssatou Sophie Gladima, s’est réjouie, mercredi, de l’opérationnalité du laboratoire de contrôle de qualité des lampes. Elle s’exprimait lors du Forum africain de l’efficacité énergétique et du développement durable.

‘’Je voudrais profiter de l’occasion pour me réjouir de l’opérationnalité du laboratoire de contrôle de qualité des lampes et du travail qui est en train d’être fait pour disposer au Sénégal de tous les outils de contrôle des équipements en énergie solaire’’, a-t-elle déclaré.



‘’Cette politique vise à encourager davantage le déploiement des énergies renouvelables au niveau national’’, a-t-elle fait savoir.



Elle dit être convaincue que ‘’les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique sont les deux principales sources de développement énergétique durable d’autant plus qu’elles participent à l’engagement du Sénégal pour un développement énergétique durable’’.



‘’Dans le scénario 450 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’efficacité énergétique représente 44 % des actions à mener pour limiter l’augmentation de la température à 2°C’’, a-t-elle souligné.



Relever ce défi passe par la fourniture de matériels de qualité, a avancé la ministre en charge du Pétrole et de l’Energie.



‘’L’accès à l’énergie est en effet un enjeu capital pour l’Afrique’’, a-t-elle dit en rappelant près de 600 millions de personnes, principalement dans les zones rurales, n’avaient pas accès ou avaient un accès très insuffisant à l’électricité’’.



Le taux national d’accès à l’électricité reste inférieur à 50% dans 24 pays du Continent’’, a soutenu la ministre en charge de l’énergie.



Face à une telle situation, elle a fait savoir que Forum africain de l’efficacité énergétique et du développement durable de Dakar s’accordait parfaitement avec l’actualité de l’énergie. ‘’Il met également en relief la collaboration qui peut exister entre secteur privé et secteur public pour un développement durable au niveau national et continental’’, a-t-elle fait valoir.









