Contrôle des parrainages: Malick Gackou et Pape Djibril Fall passent

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2024 à 16:06 | | 0 commentaire(s)|

Le leader du Grand parti Malick Gackou passe l'étape du parrainage, avec 54.520 parrains.



La Coalition GAKOU 2024 devait régulariser 3 452 doublons. Elle a validé 13 000 nouveaux parrains.



Le président de la coalition « Papa Djibril Fall président 2024 », s’en sort aussi avec 47 223 parrains



A noter qu'il était à la recherche d’un complément de parrainages de plus de 13.000 parrains et 3 régions.







