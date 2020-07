Controverse: Une affaire de gazelles oryx secoue le Ministère de l'Environnement et du Développement durable

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Juillet 2020 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, ainsi que le directeur national des Parcs sont de plain-pied dans une vive controverse. A l’origine, des gazelles oryx arrachées de leur sommeil à Ranérou et convoyées à Dakar par Boucar Ndiaye, pour décorer la réserve privée d’Abdou Karim Sall, nichée à Bambilor.



"SourceA" précise que toutes les bêtes n’ont pas survécu, du fait des conditions de voyage ou d’accueil.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos