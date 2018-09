Convention de partenariat entre l’Unacois Yeessal et l’école de formation HECM

Pour un meilleur accompagnement dans le cadre de la formation entrepreneuriale, l’Unacois Yeessal et l’école de formation Haute Ecole de Coaching et de Ménagement (HECM) ont signé ce jeudi, à Dakar, une convention de partenariat pour la mise en place d’un centre d’incubation.



L'initiative consiste à développer pour ces deux entités des axes et des moyens de contribuer à l’appui et, à l’accompagnement des étudiants. L’Unacois Yeessal se félicite par ailleurs, de ce partenariat et envisage d'étendre son projet vers d’autres instituts, comme il l’a déjà fait avec Ensup’Afrique.



Le secrétaire générale de l’Unacois Yeessal, Alla Dieng précise que : « ce projet est fait sous forme d'accompagnement en coaching et management. Il durera 18 mois, avant la recherche de financement pour le démarrage ».

Beaucoup de chefs d'entreprises, membres de l'Unacois, des experts, enseignants, révèle-t-on, ont assisté à cette cérémonie.

