Convergence citoyenne pour l’Emergence: « Le Sénégal doit être gouverné par des personnes imbues de valeurs sociales et républicaines » La Convergence citoyenne pour l’Emergence(C2E) considère qu’au plan économique, des déséquilibres territoriaux et des fractures sociales sont fortement perceptibles. La découverte de ressources pétrolières et gazières attise l’appétit des grandes puissances économiques et des firmes internationales. Ceci, semble placer le Sénégal comme une proie légère et facile à broyer.

A ces considérations, viennent s’ajouter les contestations des résultats du parrainage suivies d’un report de l’élection présidentielle et de certaines dispositions réglementaires notamment la loi sur l’amnistie des faits qui se sont déroulés du 01 février 2021 au 25 février 2024.



Dans un contexte pareil, le Sénégal doit être gouverné par des femmes et des hommes imbus de valeurs sociales et républicaines qui mettront exclusivement le pays, le Sénégal au centre de toutes les actions et initiatives.



La Convergence citoyenne pour l’Emergence(C2E) entend jouer pleinement son rôle de sentinelle de la démocratie en participant activement à élire un Président à la hauteur des ambitions et des attentes du peuple sénégalais.

Les valeurs cardinales de la coalition sont le civisme, le travail, le patriotisme et la solidarité. La coalition est nationale et elle est présente dans les 46 départements du Sénégal.



Cet engagement collectif de toutes les parties prenantes de la coalition se déroule dans un contexte socio-politique tout particulier marqué par de la violence verbale comme physique, la destruction de biens publics et privés et un manque de confiance entre acteurs politiques.



A retenir, la Convergence citoyenne pour l’Emergence(C2E) est née d’un engagement citoyen pour un Sénégal émergent dans le respect des valeurs républicaines et sociales. La Convergence citoyenne pour l’Emergence(C2E) est constituée de mouvements politiques, de mouvements citoyens, de personnalités politiques, religieuses et coutumières et d’acteurs de développement. Elle a pour ambition de contribuer efficacement au développement économique et social du Sénégal dans la solidarité et le respect des valeurs citoyennes et sociales.



