Conversation Whatsapp ternissant son image: Tange Tandian victime d’une cabale après sa vidéo sur les lobbies de la drogue et les « fils à papa » ? Tange Tandian a déposé hier une plainte contre Ouzin Keita et compagnie, pour des propos diffamatoires. Cette réaction fait suite au partage sur les réseaux sociaux, d’une conversation Whatsapp qui, visiblement, vise à ternir son image : Tange Tandian ferait-il l'objet d’une cabale après sa mise à nu des lobbies de la drogue et des « fils à papa » ?

Le journaliste Demba Mody Tandiang, plus connu sous le nom de Tange Tandian est aujourd’hui dans le collimateur de ses ennemis déclarés ou cachés. En atteste cette vidéo accompagnée d’un message audiovisuel, où deux voix échangent sur de prétendues intimités, faisant des révélations fracassantes sur l’homosexualité cachée de ce journaliste lanceur d’alerte…



Mais rien qu’à bien écouter le message, on sent de la comédie ou un montage, dans lequel un homme à la voix efféminée, (ou peut-être réellement une femme), essaie de salir Tange Tandian dans des relations qu’ils auraient eu.



Le plus bizarre est que cet élément lui avait été envoyé, à peine quelques minutes après sa parution dans les réseaux sociaux. Manifestement, pour lui faire part d’une riposte cachée après ses sorties qui dérangent certains…



Mais la question qui se pose est : pourquoi vouloir ternir l’image, voire même détruire cet homme ?

Avec le recul, ce qui ressemble plus à une cabale, résulte de cette vidéo récente qu’Ange avait partagée, mettant à nu cette expansion de la vente de drogue et les lobbies des « fils à papa » ou enfants gâtés de la République, appelés ailleurs des « délinquants à col blanc ».



« A la guerre comme à la guerre, tous les coups sont permis », dit l’adage

Amenant cette affaire devant Dame Justice, Tange Tandian a porté plainte hier auprès du Commissaire de la Cybercriminalité. Ces chevronnés enquêteurs ne vont certainement pas tarder à démêler le vrai du faux !



Affaire à suivre.



