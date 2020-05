Convictions Républicaines: « Respecter les gestes barrières, semble être une des recommandations fortes pour vaincre le péril sanitaire » Le cadre de réflexions, d’échanges et d’actions, dénommé « Convictions Républicaines », renouvelle son attachement et sa solidarité à l'endroit du président de la République, Macky Sall. Il approuve sans réserve la pertinence des mesures présidentielles salvatrices, reposant sur une analyse lucide des réalités socio-économiques, culturelles et scientifiques.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Mai 2020 à 21:41 | | 0 commentaire(s)|

« Convictions Républicaines », salue à leur juste valeur, les mesures présidentielles permettant la conciliation entre le renforcement de la lutte contre la pandémie, liée au COVID-19 et la reprise des activités économiques dans notre pays.



D’après le communiqué, apprendre à vivre avec le virus, accroître la résilience pour trouver l'énergie nécessaire afin de gagner la bataille sanitaire, respecter les gestes barrières, semblent être des recommandations fortes pour vaincre le péril sanitaire sous toutes ses formes.



L'allègement des mesures draconiennes sur la mobilité des personnes et la réouverture des lieux de culte et des marchés hebdomadaires, insiste-t-il, confortent de la pertinence desdites mesures.



Ainsi, « Conviction Républicaine » lance un appel solennel à la mise en œuvre intégrale des mesures présidentielles, à la participation collective et active à la lutte contre cet ennemi commun, invisible, vicieux et dangereux, qui est le virus COVID-19.



La réussite de la stratégie globale de sortie de crise, pensée et élaborée par le président de la République, Macky Sall, avec le concours des différents experts réputés dans tous les domaines, nécessite le sens de civisme, de patriotisme et de responsabilité individuelle et collective des concitoyens dans sa mise en œuvre concrète. C'est l'invitation solennelle lancée à tous les compatriotes pour engager cette bataille, dont l'issue heureuse est certaine.



Et, l'agrégation des efforts mutuels, nonobstant les querelles et chapelles politiques, signe de la grandeur des peuples et des nations, est la seule et unique voie pour vaincre le péril sanitaire et éviter un coma économique au pays.



Qui disait que la première forme d'échec, résidait dans le refus d'entreprendre ?



« Convictions Républicaines » félicite le président de la République d'avoir osé entreprendre, en prenant des décisions hardies pour vaincre le COVID-19 et la reprise de l'activité économique, conformément à la volonté et à l'intérêt général des populations sénégalaises.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos