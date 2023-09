Convocation des élus de Tamba à Dakar: La querelle de leadership entre Sidiki Kaba et Mamadou Kassé se poursuit Ce n’est pas le parfait amour entre responsables de la coalition Bby. A Tambacounda, les relations ne sont pas des meilleures entre le ministre de Sidiki Kaba et le patron de la Sicap par ailleurs Président du Conseil départemental de Tambacounda.

Le ministre Sidiki Kaba a convoqué, ce jeudi, une grande mobilisation à Tambacounda. Laquelle mobilisation devra réunir tous les élus, responsables et militants de la majorité présidentielle à Tamba. Mais cela risque de se dérouler sans la présence du président du Conseil départemental et de six autres maires de la majorité. L’essentiel des élus de Tamba se trouve actuellement à Dakar pour les besoins d’une rencontre convoquée par le président conseil départemental de Tambacounda Mamadou Kassé.



D’après le journal Point Actu, il s’agit des maires des communes de Dialocoto, Netteboulo de Koussanara, de Niani Toucouleur et de Ndongo Babacar. Face aux journalistes, les élus du département de Tambacounda ont apprécié très positivement le choix de raison porté par la conférence des leaders de BBY sur le candidat Amadou BA et s’engagent à le soutenir pour une victoire éclatante. Les élus du Département de Tambacounda ont conscience que le candidat Amadou BA dispose des qualités nécessaires au large rassemblement de toutes les énergies de la grande majorité présidentielle et même au-delà.



C’est pourquoi les élus du Département de Tambacounda «félicitent le camarade Abdoulaye Daouda DIALLO pour sa décision de surseoir à sa candidature et de soutenir Monsieur Amadou BA». L’annonce a été faite, hier, au cours d’une rencontre avec les journalistes. Dans ce sillage, les élus du Département de Tambacounda demandent aux autres camarades, encore indécis, d’en faire autant.



Les élus du Département de Tambacounda «s’engagent fermement à entreprendre, dans les meilleurs délais, les actions nécessaires en vue de la tenue d’une réunion élargie à l’ensemble des responsables de la coalition BBY du département de Tambacounda». Aussi, les élus du Département fustigent, avec vigueur, «les échappées solitaires» et appellent les militants et sympathisants à travailler la main dans la main, dans l’unité et la cohésion, pour une victoire sans appel de la coalition Benno Bokk Yaakaar au soir du 25 février 2024.



