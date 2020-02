Convoqué devant le doyen des juges: Dr. Babacar Diop face à la presse, aujourd’hui Le Docteur Babacar Diop est convoqué par le Doyen des juges ce mardi matin à propos de la plainte qu’il avait déposée, contre des agents de l’administration pénitentiaire qui l’auraient tabassé à Rebeuss. Le leader des FDS a annoncé qu’il tiendra une conférence de presse après son audition par le doyen des juges, à 11h. Dr Babacar Diop et 7 autres personnes avaient été arrêtés, en même temps que Guy Marius Sagna, le 29 novembre dernier, pour une marche non autorisée contre la hausse du prix de l’électricité. Toutes les autres personnes arrêtées dans ce cadre ont été libérées, sauf Guy Marius Sagna.

