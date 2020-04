Convoyage des denrées alimentaires filé à Diop Sy- Défaut de publication de l’avis d’attribution du marché: Une odeur de gros scandale

L’aide alimentaire destinée à soulager certains ménages impactés par le coronavirus, continue d’alimenter les débats. Au moment où les Sénégalais ne sont pas encore édifiés sur le montant réel dépensé pour le transport des vivres, un autre fait risque de susciter des réactions. Et selon "SourceA" dans sa livraison de ce mercredi, il s’agit de l’attribution du marché portant convoyage des 145 mille tonnes de riz.



Le journal de préciser que si le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye souhaite éclairer les pans d’ombres qui entourent le pactole qu’il a filé à l’homme d’affaires et député Demba Diop Sy, alias Diop Sy, il lui suffira juste de procéder à la publication de l’avis d’attribution de ce marché juteux comme il a eu à le faire avec le marché portant acquisition du riz.



Pour nos confrères, le ministre-maire de la commune de Saint-Louis doit d’autant plus dépoussiérer cet avis d’attribution du convoyage des denrées et le mettre sur la place publique, qu’il est le seul document de nature à faire dissiper la grosse controverse. Sinon, ça sentira très louche.

