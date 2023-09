Coopération - Karaté : Les bénévoles américains du Peace Corps à l’œuvre, aux côtés des Sénégalais Les bénévoles du Peace Corps trouvent de nombreuses façons de s'intégrer au sein de leurs communautés, certains adorent discuter sous les arbres et faire du Ataya et d'autres rejoignent un club sportif local comme le RPCV, Yi, qui a intégré une salle de sport de karaté pendant son service.



" Yi vient à la salle de gym depuis un an et demi ; c'est l'une de ses communautés les plus précieuses. Quand elle arrive pour la formation, elle salue d'abord les enseignants et salue chaque élève.



Chaque jour de la semaine, à 18h30, la bénévole Yi prépare son sac de sport et se dirige cinq minutes plus loin, vers sa salle de karaté.

Dans une ville animée comme Thiès, le rythme change à mesure que des gens de différents horizons se réunissent, échangeant des vêtements de jour contre des GI de karaté, pour commencer une autre journée d'entraînement.



Le dojo local est dirigé par un maître de karaté de longue date et soutenu par trois autres sensei (professeurs), ceinture noire. Influencé par la popularité croissante des arts martiaux, il fonde le club en 1991. Lorsque Yi arrive sur place, un partenaire de travail lui présente le club. Depuis, elle suit régulièrement des cours de karaté.



Conformément à la tradition japonaise, les étudiants arrivent en tant que ceintures blanches. Grâce à un travail minutieux, ils gravissent progressivement les échelons jusqu'au jaune, orange, vert, bleu, marron et enfin, noir. Les cours sont dispensés dans un mélange de français et de wolof, avec des termes techniques enseignés en japonais.



Les étudiants varient en âge et en classe sociale. Certains viennent avec un sac à dos directement de l'école, d'autres après une longue journée au bureau. Cependant, une fois installés dans leurs tenues, les distinctions disparaissent. Les élèves sont regroupés selon leurs capacités et critiqués tout de même pour un coup de poing faible ou un pied mal placé.



Yi vient au gymnase depuis un an et demi, c'est l'une de ses communautés les plus précieuses. Lorsqu'elle arrive en formation, elle salue d'abord les professeurs et salue chaque élève. Entre les échauffements et la condition physique, elle échange avec les élèves sur les événements de la journée. Souleymane s'est bien comporté lors de son entretien d'embauche à Dakar – une salve de félicitations. La main blessée de Sarr a été blessée à nouveau – une « massa » collective (Wolof pour je suis désolé). Samba vient de découvrir qu'il devait apprendre un nouveau kata pour son prochain examen de ceinture – une pause momentanée suivie de rires. Bonne chance, mec !



À travers le banal, une communauté se développe. Lorsqu’un élève oublie un mouvement, d’autres viennent le guider. Lorsqu'une personne participe à un tournoi, le club se présente avec des maillots assortis pour l'encourager. Jour après jour, la prévisibilité de l’entraînement procure une sorte de soulagement : même si la journée devient folle, l’entraînement continue. Entre les coups de poing et les cris, le stress de la journée s'évapore rapidement.



Partout au Sénégal, les salles de karaté favorisent un sentiment de camaraderie similaire. Lorsque Yi s'est rendue dans la ville frontalière nord de Richard-Toll, elle a été immédiatement accueillie dans le club local. Compte tenu du langage et des déplacements standardisés, il est facile de transporter les cours d’un endroit à un autre. Chaque année à Dakar, la grande communauté des arts martiaux organise une « grande soirée », où chaque art met en valeur le meilleur de ses compétences. En rendant visite à d'autres bénévoles sur leurs sites, Yi a découvert de nombreux gymnases partageant un enthousiasme commun pour ce sport.



Dans une culture où les rôles de genre sont clairement définis, le sport brouille les frontières. Au gymnase, il n’y a pas d’hommes contre femmes. Tout le monde se bat ! Il reste cependant un long chemin à parcourir pour changer certaines attitudes, quant à la place et aux capacités des femmes dans le sport. Comme dans tous les espaces dominés par les hommes, le respect des femmes n’est pas donné mais gagné. Les hommes corrigent souvent les femmes de manière non sollicitée et inutile. Ce sont des obstacles difficiles sur lesquels Yi se retrouve à surmonter. En tant que femme, elle espère donner un exemple visible, selon lequel tout le monde – y compris les femmes – peut devenir excellent dans ce sport, avec un travail constant et un esprit ouvert.



Bientôt, Yi dira au revoir au club alors qu'elle terminera son service. Elle est reconnaissante pour toutes les amitiés et les leçons de vie nées des entraînements et espère que l'esprit du karaté continuera de croître à travers le Sénégal.















