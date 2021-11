Coopération: Pékin invité à s’impliquer dans la lutte contre le djihadisme au Sahel La Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall, a invité la République populaire de Chine à s’impliquer dans la lutte contre le djihadisme au Sahel, région confrontée à l’insécurité.



« Nous voudrions que la voix de la Chine, compte tenu de son influence, soit forte pour soutenir le Sénégal et tous les pays engagés dans le problème de l’insécurité au Sahel », a demandé Aïssata Tall Sall à son homologue Wang Yi.



Me Sall a réitéré le soutien du Sénégal au principe d’une seule Chine. Notre pays, rassure le ministre à l’endroit de son hôte, « combat à vos côtés pour l’intégrité du territoire chinois ». La Chine a fêté cette année son 50e anniversaire d’admission à l’Onun qui coïncide avec le 100e anniversaire du Parti communiste chinois (Pcc).



À cet effet, relève « Le Soleil », le Ministre de Affaires étrangères du Sénégal a salué tous les progrès économiques de son partenaire. À cela, Aïssata Tall Sall a ajouté les principes politiques de la Chine qui épousent ceux du Sénégal. « Nous avons beaucoup de ponts de convergence », a-t-elle fait savoir.



Elle a rappelé que les deux pays font partie des non-alignés et militent pour la paix et la prospérité de toutes les nations du monde. « Nous saluons les avancées remarquables aux plans économique, social et culturel, auxquelles vous êtes parvenus », a-t-elle déclaré.





