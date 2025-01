Coopération Sénégal / États-Unis : 315,5 milliards de francs Cfa injectés par les USA, au cours des dix dernières années Au cours des dix dernières années, les États-Unis ont investi plus de 500 millions de dollars, soit environ 315,5 milliards de francs Cfa, au Sénégal. Cet investissement, distinct des fonds alloués par le Millenium Challenge Corporation (MCC), a été confirmé par Katherine Musgrove Ketchum, cheffe de la section économique et commerciale de l’ambassade américaine au Sénégal. Source "Rts.sn"

La Development Finance Corporation, l’institution de financement du développement du gouvernement américain, a joué un rôle central dans cet engagement, ciblant des secteurs clés tels que l’énergie, la santé, l’agroalimentaire et le soutien aux entreprises. Depuis 2014, environ 500 millions de dollars ont été investis dans l’économie sénégalaise, faisant du Sénégal, un partenaire stratégique pour les États-Unis. En outre, une cinquantaine d’entreprises américaines sont actuellement actives au Sénégal, reflétant l’importance croissante du secteur privé américain dans le pays.



La commission mixte de coopération sénégalo-américaine, qui a tenu sa première réunion en novembre à Washington, a été créée pour promouvoir la coopération économique bilatérale et renforcer les opportunités d’investissement entre les deux pays. Katherine Musgrove Ketchum a souligné que cette plateforme permettra aux deux nations, de discuter périodiquement de sujets importants pour renforcer leurs liens économiques.



La récente visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye dans la Silicon Valley, a ouvert de nouvelles perspectives de collaboration. Katherine Musgrove Ketchum espère que cette initiative favorisera des partenariats entre les entreprises de la Silicon Valley et celles du Sénégal, particulièrement dans les domaines de la technologie, des infrastructures numériques et de l’entrepreneuriat.



« Nous espérons que cette visite conduira à une augmentation des investissements, à plus d’innovation et à davantage d’emplois », a-t-elle déclaré, exprimant l’optimisme quant aux retombées positives pour le Sénégal.



Avec ces investissements substantiels et la création de nouvelles opportunités de coopération, les relations économiques entre les États-Unis et le Sénégal semblent promises à un avenir radieux.



