Coopération Sénégal - Etats Unis : Sécurité, vers l’adoption de la doctrine nationale de police de proximité Un atelier stratégique de validation de la doctrine nationale de police de proximité, s’est ouvert lundi, à Dakar, à l’initiative du ministère de l’Intérieur et avec l’appui technique du projet « Enabiling Community Oriented Policing in Senegal » (COPS). « Cet atelier, financé par le Bureau des affaires internationales et de stupéfiants et de l’application de la loi ANL du département des États-Unis d’Amérique et mis en œuvre par Strategies Capacity Group, marque une étape clé dans l’évolution de nos stratégies en matière de sécurité publique », explique le Directeur de Cabinet du ministre de l’Intérieur, Abdourahmane Ndiaye, qui a présidé la rencontre.

« La Doctrine nationale de police de proximité qui sera bientôt mise en œuvre, repose sur une sécurité participative, préventive et inclusive, en alignement avec les priorités stratégiques de notre pays », a-t-il fait savoir.



Il a ajouté qu'« elle s’inscrit pleinement, dans l’agenda Sénégal 2050, traçant les grandes lignes d’un Sénégal résilient, inclusif et sûr, où la sécurité est un plier fondamental du développement durable ».



Selon lui, l’adoption de cette doctrine constituera « une avancée majeure pour rapprocher les forces de sécurité des communautés et renforcer la confiance mutuelle, gage de la réussite de notre politique sécuritaire ».



A terme, a-t-il dit, « les forces de défense et de sécurité doivent d’abord être visibles et accessibles, rassurant les populations par leur présence ».



« Elles devront également écouter et collaborer, en répondant aux préoccupations locales, avec pertinence et efficacité », et aussi, « respecter les droits humains, en incarnant l’équité, la transparence et le professionnalisme »’, a ainsi laissé entendre Abdourahmane Ndiaye.



