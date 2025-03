Coopération Sénégal–France : Vers un partenariat renforcé dans l'enseignement supérieur et la recherche Le ministre sénégalais de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr. El Hadji Abdourahmane Diouf, a accueilli, hier 11 mars 2025, M. Thani Mohamed Soilihi, ministre français chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Mars 2025 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Cette rencontre, à laquelle ont pris part l'ambassadrice de France au Sénégal et une délégation d'officiels, a permis de discuter du renforcement de la coopération universitaire entre les deux pays.



D'après le portail officiel mesr.gouv.sn, les échanges ont porté sur la mobilité étudiante, la recherche, l'innovation et la formation professionnelle. L'Université Rose Dieng a notamment été citée comme un exemple clé illustrant cette dynamique.



Le ministre sénégalais a rappelé la volonté du gouvernement, sous l'impulsion du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, de refonder le système universitaire national, en adéquation avec les ambitions du référentiel Sénégal 2050 .



Cette rencontre a ainsi réaffirmé l'engagement des deux pays à consolider et approfondir leurs partenariats dans l'enseignement supérieur et la recherche, afin de relever ensemble, les défis de demain.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook