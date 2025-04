Coopération Sénégal–ONUDI : Vers un nouveau programme de partenariat axé sur l’industrialisation

Cette visite de travail s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le Sénégal et l’organisation onusienne, dans une dynamique de soutien au développement économique du pays.



Selon l’information postée sur la page officielle présidentielle, les échanges ont porté sur l’élaboration d’un nouveau programme de partenariat, aligné sur les priorités économiques du Sénégal, notamment la transformation industrielle, l’agriculture durable et la valorisation des ressources minières.



Les deux parties ont également évoqué d’importants investissements potentiels dans les secteurs minier, agricole et manufacturier. Ce partenariat renouvelé vise à créer de la valeur ajoutée locale, renforcer les chaînes de valeur nationales et promouvoir une industrialisation inclusive et durable.



La rencontre témoigne de l’engagement du chef de l’État à mobiliser des partenaires techniques et financiers pour accompagner les ambitions économiques du Sénégal, dans un contexte de transition vers une économie productive et souveraine.