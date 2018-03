Coopération Sénégalo-turque : 29 projets réalisés au Sénégal pour 775 millions de dollars

Dans le cadre de la coopération turco-sénégalaise, Ankara a réalisé près de 29 projets pour un montant global de 775 millions de dollars.



Des projets dans le domaine des usines, de l’ameublement et du système ferroviaire etc. Un partenariat fructueux, « symbole d’une politique gagnant-gagnant », s’est réjoui le Président Turc, Recep Tayyip Erdogan, qui a fait cette annonce ce jeudi, dans le cadre de la visite qu’il effectue à Dakar depuis mercredi soir.



« Le Sénégal est un pays assez puissant du continent africain avec qui nous avons des relations économique et culturelle. Nous avons le souhait d’approfondir et de diversifier ses relations bilatérales pour construire un avenir commun », a expliqué le président Turquie.

Il souhaite avoir une coopération à long terme avec l’Afrique.



Thierno Malick Ndiaye