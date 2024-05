Agora creative : Les étudiants de ISM créent un nouveau concept, pour une meilleure insertion professionnelle

Agora creative est un concept créé par les étudiants de l’Institut supérieur de ménagement--ISM, dont l’objectif est selon Tanor Fall, l’initiateur, de renforcer les capacités des étudiants dans le domaine du digital. Durant trois jours, de nombreuses activités ont été expérimentées, à travers des formations ayant permis de découvrir plusieurs domaines d'application…

Ainsi, des élèves et étudiants seront formés dans plusieurs modules, afin de mieux préparer leur insertion professionnelle.

