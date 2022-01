Coopération bilatérale : Antoine Félix Diome et le ministre turc des Affaires étrangères se sont rencontrés Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome a effectué sa première visite officielle hors du Sénégal. Ce, depuis sa nomination comme «premier flic» survenue le dimanche 1er novembre 2020.



Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Janvier 2022 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

En Turquie, il a été reçu par le ministre turc des Affaires Étrangères, Mevlut Cavusoglu.



Selon des informations reçues, les deux hommes ont «échangé sur plusieurs questions de coopération notamment dans les domaines de la sécurité et des relations commerciales».



Mieux, à la suite de cet entretien, le Chef de la Diplomatie turque a posté un tweet dans lequel il a fait savoir : « Nous avons discuté de la coopération bilatérale avec le Ministre de l’Intérieur du Sénégal, Antoine Felix Diome, en particulier de la lutte antiterroriste et des échanges commerciaux ».



( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook