Coopération décentralisée : Mamadou Kassé, président du Conseil départemental de Tambacounda, reçoit un important lot de matériel pour le lycée Mame Cheikh Mbaye Grâce à l'appui institutionnel et financier du Conseil départemental de Tambacounda, le lycée Mame Cheikh Mbaye a reçu un important lot de matériels et de fournitures scolaires de l'association française Conteneurs sans frontières. Ladite association, basée dans le département des Yvelines, en France, a récolté une grande quantité de matériels scolaires qu'elle a convoyée jusqu'à Tambacounda, grâce à un financement du Conseil départemental de Tambacounda.



Rédigé par leral.net le Samedi 13 Mai 2023

Composé essentiellement de chaises, de tables-bancs, de matériels informatiques et didactiques, ce don améliorera considérablement les conditions d'enseignement et d’apprentissage du lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda.



La cérémonie de remise s'est déroulée, ce mercredi 10 mai 2023, en présence du secrétaire élu au Conseil départemental, Khadim Guèye, du président de la commission éducation Noël Bacourine, représentant le Président du Conseil départemental Mamadou Kassé. Il était aussi noté la présence de l'inspecteur d'Académie de Tambacounda, ainsi que des chefs d'établissements concernés.



Cet acte exemplaire de coopération décentralisée, témoigne des relations étroites entre les institutions locales de deux pays frères, la France et le Sénégal.





Ousmane Wade