Coopération entre Jokko Teranga et la ville du Havre : Diamaguène Sicap Mbao et Keur Massar nord, récoltent deux Centres de formation

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2024 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre d’une coopération décentralisée entre l’association Jokko Teranga et Le Havre, les communes de Diamaguène Sicap Mbao et de Keur Massar nord, vont bénéficier de deux centres de formation professionnelle. D’ailleurs, une délégation d’élus de la ville, conduite par Agnès Cnayer, sénatrice de la Seine-Maritime et présidente de la mission locale, séjourne au Sénégal.



À la rencontre des collectivités territoriales partenaires du Festival Jokko Teranga, la mission composée, entre autres, de l’adjointe au maire, chargée des relations internationales, Caroline Le Claire et Clotaire Ndah, directeur de «la mission locale» du Havre,, a rencontré tout à tour le Secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur, Chérif Diouf et le directeur de l’Office national de la formation professionnelle (Onfp), Mouhamadou Lamine Bara Lô.



« Des échanges fructueux durant ces deux rencontres, ont permis de jeter les bases d’une coopération impactante, axée sur la formation des jeunes et à l’accompagnement des Sénégalais de la diaspora sénégalaise basée au Havre. Nous avons aussi un autre projet intitulé ‘’Service civique’’, à travers lequel des jeunes seront formés au Havre sur la base d’un stage d’impression », a confié Ibrahim Diallo, un des initiateurs du projet, rapporte "Bes Bi".

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook