Coopération et solidarité internationale: le maires de Sakal et Nguidile à BFC International, en France Les maires de sakal Ousmane Sakal DIENG et celui de Nguidile Monsieur Abdou khadre LO dit Djily accompagnés de Monsieur Massamba NDIAYE chef de division planification de l'agence régionale de développement (ARD) de Louga ont été reçus à Bourgogne-Franche-Comte International (BFC international) à leur siège à Dijon(France) le 27 octobre 2022. BFC International est un réseau multi-acteurs dédié à la coopération et à la solidarité internationale.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Octobre 2022

BFC était représentée par Madame Sarah HASSAN responsable du Pôle Programmes et partenariats et Mme Adèle Bresson Chef de mission pôle éducation à la citoyenneté.



Les échanges ont porté sur les axes de partenariat autour des thématiques sur le développement socio-économique des communes de Sakal et de Nguidile autour de projets prioritaires comme le projet de centres de ressources et d'initiatives jeunesse a Sakal, des projets de complexes agricoles à Nguidile et Sakal , des projets d'accès aux infrastructures scolaires , des projets d'autonomisation économique des femmes des deux communes . BFC international s'est engagée à accompagner les deux maires dans la dynamique partenariale par les maires à travers les dispositifs de financement comme la mobilité des jeunes, les volontaires de solidarité internationale , les tandems solidaires , l'agence de micro-projets et l'aide au développement, la conception et la mise en oeuvre de coopération et de solidarité internationale entre autres.



Autres temps forts de la visite institutionnelle dans la ville de Dijon, la rencontre à l'hôtel de ville de Dijon avec Mr Massar NDIAYE, conseiller municipal, conseiller départemental Cotes-d’Armor, délégué de la lecture publique et président de l'association la Fabrique citoyenne de Dijon .

L'objectif de la rencontre était de voir comment mettre en place des bibliothèques adaptées, des médiathèques et ludothèques dans les deux communes.



Mr NDIAYE s'est réjoui de la vision et de l'ambition des deux maires et s'est engagé au nom du maire de Dijon Monsieur François REBSAMEN, ancien ministre du travail à accompagner les communes de Sakal et de Nguidile dans la réalisation de leurs projets.

Babacar Diop Louga



