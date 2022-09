Coopération : le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement. Reçu par le président Sall Le Président Macky SALL a reçu hier dans l'après-midi le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Septembre 2022 à 17:12

À Dakar dans le cadre de la grande commission mixte entre les deux pays, Khalid Al Falih s'est réjoui du niveau exceptionnel de coopération entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite.



Il a également participé à la signature de trois accords visant à renforcer les relations bilatérales entre Dakar et Riyad. Les trois accords signés sont relatifs aux infrastructures, à l'énergie et à l'eau.



Selon l’info partagée sur la page officielle de la présidence, l'autoroute Dakar - Tivaouane - St-Louis, une grande centrale électrique au cap des biches et une usine de dessalement sur la grande côte, ce sont les grands projets visés à travers ces accords















